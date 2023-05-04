Жительница Гродно 15 лет подозревала, что сына перепутали в роддоме 11 4.05.2023, 12:17

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Она решила сделать тест ДНК.

Жительница Гродно 15 лет сомневалась в том, что сын является ее биологическим ребенком, и обратилась к специалистам, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области.

Сразу после родов 15 лет назад ребенок гродненчанки несколько дней находился отдельно от матери в отделении интенсивной терапии. Когда его принесли на первое кормление, она увидела, что это не ее сын. Благодаря быстрой реакции медицинского персонала удалось найти настоящего младенца по прикрепленным биркам. Но случай стал причиной для долгих переживаний и сомнений.

Ситуация осложнилась, когда ребенок подрос, а внешне мало был похож на родителей. Масла в огонь подливали и «доброжелатели»-соседи, постоянно акцентируя на этом внимание.

При этом каждый раз женщина вспоминала ситуацию в роддоме. Вместе с мужем они решились на генетическую экспертизу.

«К счастью, результаты экспертизы развеяли все сомнения и вернули спокойствие в ее жизнь — мальчик действительно является их биологическим ребенком. Эта история показывает, как важно обращаться за помощью к профессионалам и не затягивать решение проблемы», — рассказали в ГКСЭ.

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