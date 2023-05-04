Украинский дипломат об атаке на Кремль: Бродячий цирк насмешил весь мир 4.05.2023, 15:20

Силы ПВО Москвы опозорились.

Кто стоит за атакой дронов на Кремль? Был ли это срежиссированный Кремлем спектакль?

Об этом сайт Charter97.org спросил у украинского дипломата, эксперта по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советника посольства Украины в Канаде и Кении Олега Белоколоса.

— Откровенно говоря, я не специалист в ПВО, беспилотниках, поэтому как и все обычные граждане читаю о разных версиях. Есть заявление нашего президента о том, что Украина непричастна. Я бы этой версии и придерживался.

Если идет речь о кремлевской провокации, то мое видение такое — они насмешили весь мир, утверждая, что российские силы ПВО и особенно Москвы, не справились с дроном.

Нужно напомнить, что силы ПВО Москвы были ключевым моментом сил ПВО всего СССР во время «холодной войны». Поэтому такой шок вызвал инцидент с немецким пилотом Рустом.

Не совсем понимаю цели, если идет речь о российской провокации. Сложно уследить за мыслями клики, которая засела в Кремле.

В глазах всего мира они, мягко говоря, выглядят смешно. Россияне всегда пытались какими-то эпитетами назвать нашего президента, но они сами выступили в роли бродячего цирка с непонятными заявлениями. Даже с точки зрения моего видения как эксперта в истории международных отношений, все выглядит удивительно смешно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».