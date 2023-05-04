Бойцы Полка Калиновского хитростью вызвали огонь россиян по своим же позициям 4 4.05.2023, 15:36

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Сражение произошло под Бахмутом.

Издание Politico поговорило с бойцами Полка Калиновского, которые поделились своими историями и ранее неизвестными деталями о войне в Украине. Соответствующая статья была опубликована 3 мая.

Белорусский доброволец Павел Шурмей раскрыл журналистам подробности одной из недавних боевых вылазок под украинским Бахмутом, где бойцы Полка Калиновского хитростью заставили россиян уничтожить своих же солдат.

«После того, как мы преодолели траншею, наш командир притворился российским солдатом и использовал их вражескую радиочастоту для запроса их же артиллерийского удара по позициям российских войск. И это сработало», — рассказал Павел.

Кроме этого Шурмей признался, что мог недавно погибнуть, так как дважды за бой попадал под танковый обстрел и был контужен.

«Потом я встал и попытался отойти. Я услышал, как меня кто-то зовет, и один из парней начал накладывать жгут. Я тогда подумал: «Божа мой». Никто никогда не готов получить ранение. Только пережив подобное, можно понять, что это такое», — сказал Павел.

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