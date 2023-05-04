Украинские нацгвардейцы «приземлили» БПЛА и ударили по позиции с его карты памяти
- 4.05.2023, 17:10
Удачную операцию провели под Херсоном.
Украинские Нацгвардейцы использовали карту памяти сбитого российского беспилотника, чтобы узнать больше информации о месте его запуска. После этого ударили артиллерией по позиции врага.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковника Николая Уршаловича.
По словам Уршаловича, один из БПЛА (Zala-421) был сбит мобильной огневой группой отдельного батальона охраны общественного порядка под Херсоном. Другой (MAVIC-3) «приземлили» военнослужащие 31-й бригады охраны общественного порядка имени генерал-майора Александра Радиевского из стрелкового оружия вблизи Серебрянского лесничества.
- Со сбитого БПЛА была изъята карта памяти, на которой содержались фото- и видеофайлы с информацией (данными геолокации) о месте его запуска. По определенным координатам артиллерией было нанесено огневое поражение, - отметил Уршалович.