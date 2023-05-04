Украинские нацгвардейцы «приземлили» БПЛА и ударили по позиции с его карты памяти 4.05.2023, 17:10

Иллюстративное фото

Удачную операцию провели под Херсоном.

Украинские Нацгвардейцы использовали карту памяти сбитого российского беспилотника, чтобы узнать больше информации о месте его запуска. После этого ударили артиллерией по позиции врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковника Николая Уршаловича.

По словам Уршаловича, один из БПЛА (Zala-421) был сбит мобильной огневой группой отдельного батальона охраны общественного порядка под Херсоном. Другой (MAVIC-3) «приземлили» военнослужащие 31-й бригады охраны общественного порядка имени генерал-майора Александра Радиевского из стрелкового оружия вблизи Серебрянского лесничества.

- Со сбитого БПЛА была изъята карта памяти, на которой содержались фото- и видеофайлы с информацией (данными геолокации) о месте его запуска. По определенным координатам артиллерией было нанесено огневое поражение, - отметил Уршалович.

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