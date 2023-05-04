Бельгия передала Украине €200 млн доходов от замороженных резервов России 2 4.05.2023, 19:41

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Страна планирует передать Киеву все замороженные резервы РФ.

Бельгия передала на военную помощь Украине 200 млн евро доходов, которые принесли замороженные в стране российские активы. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

«Мы получили примерно 200 млн евро доходов с российских активов, замороженных в Бельгии, и мы используем эти фонды исключительно для поддержки военных усилий Украины и поддержку украинских беженцев в Бельгии», — сказал глава бельгийского правительства на совместной пресс-конференции в Гааге с премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Де Кроо также выразил надежду, что Бельгия сможет передать Украине все замороженные в стране резервы российского Центробанка — более 180 млрд евро. Сейчас королевство обсуждает такую возможность с Еврокомиссией (ЕК), сказал он.

«Использование российских активов для Украины полностью обоснованно с экономической и моральной точки зрения», — подчеркнул Де Кроо. Он призвал «наносить удары по России умным и эффективным способом».

Всего Бельгия получила от замороженных российских резервов 625 млн евро дохода, писало в начале апреля бельгийское издание Soir со ссылкой на казначейство.

Российские активы за рубежом были заморожены в рамках санкций, введенных после вторжения РФ в Украину. В целом Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка. В прошлом году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала создать механизм передачи этих активов для восстановления Украины.

Однако ЕК не удалось найти юридических оснований для конфискации российских активов. Еврокомиссия пришла к выводу, что замороженные активы Центробанка России придется вернуть по окончании войны в Украине, писала газета Die Welt со ссылкой на внутренний документ ЕК.

Тем не менее европейские чиновники нашли способ использовать резервы России для помощи Украине. В частности, они предлагали инвестировать российские активы в европейские гособлигации, а проценты передавать на восстановление Украины.

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