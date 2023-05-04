Google добавит синие галочки верификации для пользователей Gmail 4.05.2023, 20:35

Совершенно бесплатно.

Теперь обладатели электронной почты Google смогут получить синюю галочку. Сделать это можно с помощью функции индикаторов бренда для идентификации сообщений (BIMI).

Gmail начнет отображать знакомую синюю галочку рядом с именем отправителя, чтобы подтвердить его личность. В сообщении в блоге Google говорится, что эта функция должна помочь пользователям выяснить, получено ли электронное письмо от законного источника или от мошенника.

Google отмечает, что аутентификация по электронной почте может помочь как пользователям, так и системам безопасности «выявлять и останавливать спам», а также позволяет отправителям «использовать доверие к своему бренду».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».