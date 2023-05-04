закрыть
4 мая 2023, четверг, 22:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Санкт-Петербурге упал дрон на площади, где репетировали парад

  • 4.05.2023, 21:58
  • 2,590
В Санкт-Петербурге упал дрон на площади, где репетировали парад

За ним пришел человек в капюшоне.

4 мая в российском Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, где проходила репетиция военного парада ко Дню Победы, упал беспилотник. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

«Квадрокоптер был замечен в воздухе над Дворцовой. [...] Он поднялся на несколько метров вверх и рухнул на асфальт в углу площади, ближе к Александровскому саду. К дрону подошел некий человек и поднял его, а затем его вместе с аппаратом увела полиция», – говорится в сообщении.

По данным издания, «дрон летел не очень высоко и как-то неровно», это происходило «перед самым проходом войск».

Очевидцы утверждают, что человек, который подошел к БПЛА, был в капюшоне.

«Фонтанка» озвучила одну из версий произошедшего: что «дрон могли поднять военные, чтобы проверить, как среагируют на крыше подавители БПЛА».

Полеты беспилотников в Санкт-Петербурге полностью запретили, подчеркнули журналисты.

О том, что именно на Дворцовой площади в Петербурге состоится парад, сообщало сегодня российское агентство ТАСС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип