В Санкт-Петербурге упал дрон на площади, где репетировали парад
- 4.05.2023, 21:58
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За ним пришел человек в капюшоне.
4 мая в российском Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, где проходила репетиция военного парада ко Дню Победы, упал беспилотник. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».
«Квадрокоптер был замечен в воздухе над Дворцовой. [...] Он поднялся на несколько метров вверх и рухнул на асфальт в углу площади, ближе к Александровскому саду. К дрону подошел некий человек и поднял его, а затем его вместе с аппаратом увела полиция», – говорится в сообщении.
По данным издания, «дрон летел не очень высоко и как-то неровно», это происходило «перед самым проходом войск».
Очевидцы утверждают, что человек, который подошел к БПЛА, был в капюшоне.
«Фонтанка» озвучила одну из версий произошедшего: что «дрон могли поднять военные, чтобы проверить, как среагируют на крыше подавители БПЛА».
Полеты беспилотников в Санкт-Петербурге полностью запретили, подчеркнули журналисты.
О том, что именно на Дворцовой площади в Петербурге состоится парад, сообщало сегодня российское агентство ТАСС.