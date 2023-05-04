Белорус попытался подкупить латвийского таможенника 4.05.2023, 22:17

Штраф получился в 620 раз больше самой взятки.

В Латвии оштрафовали белоруса, который пытался подкупить сотрудника таможенной службы, сообщает TVnet.lv со ссылкой на информационное агентство LETA.

Белорус 24 апреля въехал на автомобиле на латвийский таможенно-контрольный пункт «Силене». Таможенник решил отправить транспортное средства в ангар на углубленный досмотр. Водитель предложил обойтись без этой процедуры и предложил сотруднику взятку в 10 евро. Таможенник отказался и сообщил об инциденте в соответствующие органы.

Обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Ему назначили 6200 евро штрафа.

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