Видеофакт: Лукашенко охрип и еле разговаривает
- 5.05.2023, 16:53
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Возможно, снова подцепил COVID.
В преддверии 9 мая Лукашенко решил наградить «передовиков труда». Во время своей речи Лукашенко с трудом выдавливал из себя слова, а его голос имел нездоровую хрипоту.
Видео с хрипящим Лукашенко опубликовала его пресс-служба.
Лукашенко охрип и еле разговаривает. pic.twitter.com/uFmrwNubYe— Сharter97.org (@charter_97) May 5, 2023
Телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил, что у всех близких диктатора, проживающих с ним, диагностировали «смесь COVID и гриппа». «Участие в дальнейших мероприятиях под вопросом. Участие в торжествах в Минске будет по сокращенной программе», — пишет телеграм-канал.
Примечательно, что Лукашенко не отменил встречу, несмотря на явные симптомы ОРВИ. С пожилыми людьми он встречался без маски и не соблюдал социальную дистанцию.