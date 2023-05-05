Видеофакт: Лукашенко охрип и еле разговаривает 5.05.2023, 16:53

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Возможно, снова подцепил COVID.

В преддверии 9 мая Лукашенко решил наградить «передовиков труда». Во время своей речи Лукашенко с трудом выдавливал из себя слова, а его голос имел нездоровую хрипоту.

Видео с хрипящим Лукашенко опубликовала его пресс-служба.

Телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил, что у всех близких диктатора, проживающих с ним, диагностировали «смесь COVID и гриппа». «Участие в дальнейших мероприятиях под вопросом. Участие в торжествах в Минске будет по сокращенной программе», — пишет телеграм-канал.

Примечательно, что Лукашенко не отменил встречу, несмотря на явные симптомы ОРВИ. С пожилыми людьми он встречался без маски и не соблюдал социальную дистанцию.

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