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Видеофакт: Лукашенко охрип и еле разговаривает

  • 5.05.2023, 16:53
  • 1,228
Видеофакт: Лукашенко охрип и еле разговаривает

Возможно, снова подцепил COVID.

В преддверии 9 мая Лукашенко решил наградить «передовиков труда». Во время своей речи Лукашенко с трудом выдавливал из себя слова, а его голос имел нездоровую хрипоту.

Видео с хрипящим Лукашенко опубликовала его пресс-служба.

Телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил, что у всех близких диктатора, проживающих с ним, диагностировали «смесь COVID и гриппа». «Участие в дальнейших мероприятиях под вопросом. Участие в торжествах в Минске будет по сокращенной программе», — пишет телеграм-канал.

Примечательно, что Лукашенко не отменил встречу, несмотря на явные симптомы ОРВИ. С пожилыми людьми он встречался без маски и не соблюдал социальную дистанцию.

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