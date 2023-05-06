Странности в поведении Лукашенко в последние дни 7 6.05.2023, 9:39

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История жизни авторитарных маньяков заканчивается одинаково.

Политолог Дмитрий Болкунец в своем Telegram-канале приводит странности поведения Лукашенко за последние дни:

1. Никак не прокомментировал атаку дронов на Кремль

2. Неожиданно в мае заболел

3. Отдал приказ установить пограничный контроль с Россией

4. Впервые за 29 лет не выступал на торжественном собрании по случаю 9 мая.

Лукашенко живет в таких условиях, что вирусом в мае просто так заразиться нужно сильно постараться. Все помещения, предметы, дверные ручки ежедневно обрабатываются, еда, вода тщательно проверяется.

Летом 2020 года всех посетителей к телу вождя опрыскивали и дезинфицировали. Но не помогло. Covid передался от Коли. В резиденции была развернута реанимация на колесах. Бригада медиков дежурила круглосуточно. Капельница, уколы и в течении нескольких дней поставили на ноги. Лукашенко тогда страшно был напуган.

История жизни авторитарных маньяков заканчивается одинаково. Убивали, травили, но редко они уходили сами.

Вы думаете его ближний круг боготворит? Они его больше всего ненавидят.

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