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Официально: Украина из системы Patriot сбила гиперзвуковую ракету «Кинжал»

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  • 6.05.2023, 9:42
  • 10,438
Официально: Украина из системы Patriot сбила гиперзвуковую ракету «Кинжал»

Миф россиян разрушен.

Украинским противовоздушным силам впервые удалось сбить гиперзвуковую российскую ракету «Кинжал».

Информацию подтвердил Командующий Воздушных сил Николай Олещук.

«Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили «не имеющий аналогов» «Кинжал!» – написал он.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, аналитики Defense Express написали, что в ночь на 4 мая ВСУ сбили гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Аналитики опубликовали полученные от источников фото обломков ракеты, которые упали на киевском стадионе. Носовая часть ракеты похожа на Х-47 «Кинжал».

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