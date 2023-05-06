Официально: Украина из системы Patriot сбила гиперзвуковую ракету «Кинжал» 17 6.05.2023, 9:42

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Миф россиян разрушен.

Украинским противовоздушным силам впервые удалось сбить гиперзвуковую российскую ракету «Кинжал».

Информацию подтвердил Командующий Воздушных сил Николай Олещук.

«Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили «не имеющий аналогов» «Кинжал!» – написал он.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, аналитики Defense Express написали, что в ночь на 4 мая ВСУ сбили гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Аналитики опубликовали полученные от источников фото обломков ракеты, которые упали на киевском стадионе. Носовая часть ракеты похожа на Х-47 «Кинжал».

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