Германия не пригласит режим Лукашенко на мероприятия годовщины освобождения от фашизма 1 6.05.2023, 11:25

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Россиян также не пригласят.

Правительство Германии подтвердило, что не приглашает представителей Беларуси на памятные мероприятия, связанные со Второй мировой войной. Об этом пишет «Позірк» со ссылкой на ответ на запрос депутатов Бундестага от фракции левых.

Запрос касался мероприятий, которые правительство проводит по случаю очередной годовщины освобождения от фашизма и нападения на СССР, а также участия представителей ФРГ в подобных мероприятиях в России и Беларуси.

«Российское правительство дискредитировало свою легитимность в качестве партнера по увековечиванию памяти и расследованию нацистских преступлений из-за своей агрессивной войны против Украины, которая нарушает международное право, и связанной с этим пропагандой», — говорится в ответе.

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