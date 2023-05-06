В Минске каждая пятая квартира покупается за счет кредитов 6.05.2023, 12:54

Стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире составила 1273$.

В Минске каждая пятая квартира покупается за счет кредитов. Об этом, как пишет realt.by, рассказал замначальника отдела консалтинга и аналитики одного из агентств недвижимости Андрей Чернышев.

Примерно 20% всех сделок, то есть фактически каждая пятая приобретаемая квартира, происходит именно с привлечением кредитов.

Отметим также, что по данным аналитиков, апрель-2023 для рынка недвижимости был весьма активным: зарегистрировано 1509 сделок, а стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире составила 1273$, в двухкомнатной – 1133 доллара, в трехкомнатной – 1040.

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