Zахар и Zахарова 6.05.2023, 14:28

3,826

Все это очень и очень странно.

В Нижегородской области взорван автомобиль Захара Прилепина. Его водитель-охранник погиб. Сам Прилепин получил ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Еще ничего не расследовано, есть только факт взрыва, а фронтвумен МИД Мария Захарова уже накинулась с голословными обвинениями: «Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, … теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии».

Это несерьезные и непрофессиональные заявления, что для Марии Zахаровой обычное дело.

Преступление надо для начала расследовать хорошенько. Здесь могут быть разные версии. Например, криминальная. Какие-нибудь донбасские «друзья» Прилепина могли что-то с ним не поделить.

Кроме того, есть столь любимая в «патриотических» российских кругах концепция «сакральной жертвы». Она должна быть изучена. Могут быть и другие версии, далекие от политики – история криминалистики знает неожиданные повороты.

И обратите внимание, взрыв произошел в далекой от спецоперационной зоны Нижегородской области, на территории нашей страны. Где же это правоохранители, так отважно воюющие с театральными режиссерами и «дискредитирующими армию» людьми?

Мы вообще искренне не понимаем, кому могут быть интересны покушения на таких людей, как Дугин, Татарский, Прилепин? Они ни на что особенно не влияют. Широко известны только в сравнительно узких кругах. Тот же Захар Прилепин – достаточно несерьезный, мы бы сказали, гламурно-военный, показушный персонаж («литературное насекомое»- называл его покойный Эдуард Лимонов).

Все это очень и очень странно. То беспилотники невообразимо проникают в Кремль сквозь мощнейшую в мире систему ПВО и мы видим картинный взрыв. Теперь вот, с небольшим перерывом покушение на Прилепина. Что это? Звенья одной цепи? «Совпадение? Не думаю!».

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».