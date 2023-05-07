Не виделись полгода: в Бахмуте встретились сын-пограничник и отец-военный
- 7.05.2023, 1:10
Эмоциональное видео.
В Бахмуте встретились сын-пограничник и отец-военный, которые не виделись более полугода. Трогательное видео встречи опубликовала Государственная пограничная служба Украины.
Пограничник под псевдонимом «Малой» уже три года защищает украинские границы. В прошлом году он участвовал в боях с врагом в Луганской области. Потом была ротация, отпуск, восстановление...
И вот «Малой» снова на передовой. Недавно со своими побратимами прибыл на усиление пограничных подразделений, которые продолжают мужественно оборонять Бахмут.
Здесь пограничник встретился со своим отцом, который также выполняет боевые задания в составе одной из бригад Вооруженных сил Украины.
«Не виделись около семи месяцев. Жаль, что не надолго», — говорит со слезами радости «Малой».
После теплых объятий и несколько минут разговора, отец с сыном пошли дальше бить врага на самом тяжелом направлении фронта.