Не виделись полгода: в Бахмуте встретились сын-пограничник и отец-военный 7.05.2023, 1:10

Эмоциональное видео.

В Бахмуте встретились сын-пограничник и отец-военный, которые не виделись более полугода. Трогательное видео встречи опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

Пограничник под псевдонимом «Малой» уже три года защищает украинские границы. В прошлом году он участвовал в боях с врагом в Луганской области. Потом была ротация, отпуск, восстановление...

И вот «Малой» снова на передовой. Недавно со своими побратимами прибыл на усиление пограничных подразделений, которые продолжают мужественно оборонять Бахмут.

Здесь пограничник встретился со своим отцом, который также выполняет боевые задания в составе одной из бригад Вооруженных сил Украины.

«Не виделись около семи месяцев. Жаль, что не надолго», — говорит со слезами радости «Малой».

После теплых объятий и несколько минут разговора, отец с сыном пошли дальше бить врага на самом тяжелом направлении фронта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».