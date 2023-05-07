Кадыров запретил Пригожину покидать фронт и начал переманивать «вагнеровцев» 7.05.2023, 14:14

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Он призвал их обращаться к чеченским командирам.

Глава Чечни Рамзан Кадыров начал переманивать наемников ЧВК «Вагнер». Он призвал их обращаться к чеченским командирам и пообещал лучшие условия.

«В ЧВК „Вагнер“ [служат] очень хорошие, смелые, необходимые люди. Они нужны сегодня нам тоже в том числе, потому они знают местность. Если вы останетесь с нами, то я вам обещаю, что мы дадим больше… Создадим лучшие условия, чем сегодняшние у вас. И постараемся, чтобы у вас все было на высшем уровне», — сказал Кадыров в обращении к главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Глава Чечни призвал «вагнеровцев» обращаться к Адаму Делимханову, Замиду Челаеву и другим чеченским командирам, которые сейчас находятся на фронте, для вступления в подразделения. «Такие люди как вы нашему государству и народу нужны», — заключил Кадыров.

Самого Пригожина, которого Кадыров раньше называл «дорогим братом», глава Чечни раскритиковал за угрозы вывести наемников из Бахмута.

«Мне обидно, что мой брат так ведет себя. <…> Из него, и из меня и из всех нас сделал людьми один человек — это [президент РФ] Владимир Владимирович Путин, поэтому мы обязаны ему жизнью <…> Женя, ты будешь, пока мы не дойдем до позиций, ты будешь в обороне. И когда мы начнем наступать, только тогда мы определим, куда тебе уйти дальше. <…> Я по понятиям тебе говорю — ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и объяснят», — сказал Кадыров Пригожину.

После этого руководитель ЧВК «Вагнер» заявил, что наемники останутся в Бахмуте: ему якобы удалось договориться с Минобороны о поставках боеприпасов.

«Нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник, нам говорят о том, что мы можем действовать в Бахмуте так, как считаем нужным», — сказал бизнесмен.

Пригожин также сообщил, что к ЧВК «Вагнер» прикомандировали генерала Сергея Суровикина, который будет отвечать за координацию действий наемников и частей российской армии. Кроме того, по словам главы наемнической организации, ни один боец ЧВК не согласился перейти в другие воинские формирования.

Ранее на этой неделе Пригожин обвинил руководство российской армии в прекращении поставок ЧВК «Вагнер» и пообещал вывести наемников из Бахмута 10 мая. Бизнесмен записал видео, на котором он стоит на фоне мертвых тел военных и покрывает главу Минобороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова нецензурной бранью. Пригожин также заявил, что из-за «снарядного голода» на войне в Украине погибли и получили ранения «десятки тысяч» наемников.

В ответ на это Кадыров пообещал отправить бойцов спецназа «Ахмат» на позиции наемников из «Вагнера». Пригожин согласился передать позиции своей ЧВК под Бахмутом чеченским боевикам.

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