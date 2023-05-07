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Буданов: У России нет потенциала для серьезного наступления где-либо на территории Украины

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  • 7.05.2023, 15:02
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Буданов: У России нет потенциала для серьезного наступления где-либо на территории Украины

Оккупанты могут только обороняться.

Россия не имеет потенциала для наступления где-либо на территории Украины.

Такое мнение 24 апреля в интервью Yahoo News, опубликованном 6 мая, высказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, «на сегодняшний день у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для создания очередной попытки серьезного наступления где-либо на территории Украины».

В то же время, отметил Буданов, оккупанты «вполне способны вести серьезные оборонительные действия» – это проблема, с которой столкнутся силы обороны Украины в ходе ожидаемого контрнаступления.

Глава украинской разведки считает, что Россия довела запасы своих ракет «почти до нуля», поэтому оккупанты пытаются накопить их и «иметь наготове», чтобы попытаться сорвать контрнаступление Украины.

При этом Буданов в интервью СМИ отказался сообщить, где и когда оно будет проходить.

Начальник ГУР выразил уверенность, что оккупированный в 2014 году РФ Крым «будет освобожден», поскольку победа Украины «невозможна без освобождения Крыма».

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