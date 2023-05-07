Политзаключенную Викторию Кульшу пытают в колонии 7.05.2023, 20:24

За решеткой у женщины дважды случался сердечный приступ.

Правозащитники сообщают о сильном физическом и психологическом давлении, что оказывалось на политзаключенную Викторию Кульша в колонии № 24 в Заречье.

По информации правозащитников, один из надзирателей душил Викторию локтем, стоя сзади, а также таскал ее по камере. Помимо этого, ее часто оскорбляли и унижали перед другими надзирателями.

Женщина несколько раз в колонии держала голодовку в знак протеста против ужасных условий. Из-за этого у нее дважды случался сердечный приступ.

В колонии политзаключенную через некоторое время после этапа поместили в другой отряд и перевели на другую работу с невыносимыми условиями. Но начальник колонии Дмитрий Курлович отказал женщине в переводе оттуда. Кроме этого, Курлович не реагировал и на ее жалобы на надзирателя, который издевался над ней.

Состояние здоровья Виктории сильно ухудшилось: она похудела до 57 килограммов, имеет пониженный гемоглобин и тахикардию. Лечат ее «фолиевой кислотой». Также ее перевели на две недели на специальную «диету», при которой дают больше пищи, но после этого кровь не проверяют.

Сейчас женщина ждет рассмотрения апелляционной жалобы в гомельском СИЗО-3. Но после апелляции Кульшу снова переведут в Заречье. Поэтому Виктория волнуется за свое здоровье и жизнь, отмечают правозащитники.

Напомним, инженера по охране труда Викторию Кульшу задержали 4 ноября 2020 года за то, что она администрировала телеграм-канал и чат «Водители 97%». В феврале 2021 года Викторию приговорили к 2,5 годам колонии, а потом дважды добавляли по одному году заключения по ч. 1 ст. 411 УК («Злостное неповиновение законным требованиям администрации колонии»). Итого в общей сложности ей присудили 4,5 года. Сначала политзаключенная отбывала наказание в женской колонии в Гомеле, а потом была переведена в Заречье (Речицкий район).

За полгода в Заречинской колонии Виктория отбыла минимум 92 дня в ШИЗО и полгода в ПКТ.

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