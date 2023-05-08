Увязли в позиционной возне: эксперт указал на провалы россиян по Бахмуту 8.05.2023, 0:27

ВСУ навязали противнику свою тактику.

В Бахмуте российские оккупанты увязли в позиционной возне.

Сили обороны Украины, по сути, навязали противнику свою тактику, которая максимально оптимальная для ведения обороны в таких критически неблагоприятных условиях, написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем канале в Telegram.

«Они попросту увязли в бессмысленных штурмах и позиционной возне… Очевидно, что захват Бахмута к 9 мая им не видать. Кто-то сомневался?» - отметил он.

Эксперт добавил, что продолжаются боевые действия на севере города - в кварталах между улицами Александра Морозова и Олега Кошевого. РОВ (российские оккупационные войска - Ред.) давят по Леваневского и Чайковского на Освободителей Донбасса.

«Но эта линия обороны уверенно удерживается СОУ (силами обороны Украины - ред.)... Сквер превратился в кладбище для РОВ...», - добавил Коваленко.