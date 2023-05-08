Дело Прилепина раскрыто Иван Яковина

8.05.2023, 7:47

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Захар Прилепин

Такое ощущение, что в РФ началась зачистка самых буйных идеологов войны.

Дугин(а), Татарский, сейчас вот Прилепин. Снова говорят про «украинские ДРГ», хотя я уверен - это те же люди, кто зачищал первое (тоже самое буйное) поколение «вождей Донбасса» - всех этих Мозговых, Моторол и Гиви.

Зачем это делается? Во-первых, активно разгорается война разных (около)кремлевских кланов, а во-вторых, в случае военного поражения буйные должны дружно молчать и не жаловаться на беспомощного и бездарного царя. Вот они и замолкают.

После публикации официальной версии покушения на Прилепина от МВД РФ, я ни грамма не сомневаюсь, что его пытались грохнуть свои же - либо ФСБ, либо ГРУ.

Во-первых, предполагаемый исполнитель - боевик «ДНР», сидевший в Украине, незаконно перебравшийся в РФ, попавший «на карандаш» к российским органам за попытку ввезти какой-то штык-нож. Естественно, ему пояснили - либо тюрьма, либо сотрудничество. В тюрьме он не оказался.

Во-вторых, поразила история его задержания, которую рассказали три мента из деревни Козлово (кстати, абсолютные дегенераты, если судить по их лицам и манере разговаривать).

Читая заготовленный текст по бумажке, они рассказали, как ехали на вызов по поводу покушения на Прилепина, и вдруг из леса вышел какой-то мужик. Они сразу его раскусили, так как он был «подозрительный». Остановились и проверили его документы. Диверсант, конечно же, взял с собой на дело в Нижегородской области украинский паспорт(!), и когда менты его нашли, он тут же во всем признался.

Вуаля! Дело раскрыто!

Иван Яковина, «Фейсбук»

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