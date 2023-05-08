Прилепин очнулся и рассказал подробности взрыва 2 8.05.2023, 8:28

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Захар Прилепин

Российский писатель-террорист вышел из комы.

Российский писатель-террорист, участник боевых действий против армии Украины Захар Прилепин говорит, что в последней поездке перед взрывом поменялся местами с водителем. В результате покушения тот погиб

В Telegram-канале пропагандиста было опубликовано сообщение, написанное от первого лица. В нем раскрыты новые детали покушения на его жизнь.

«Погиб мой родной человек, работавший моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша («Злой») Шубин (бывший боевик «ЛНР» и «вагнеровец», коллаборант из Украины, - ред.). Бесстрашный солдат, и друг, и брат. Мне только что дали телефон. В СМИ есть неразбериха. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом», - заявил Прилепин.

Он добавил, что «потерял сознание минуты на три, пришел в себя и подполз к выбитому лобовому стеклу».

«Подбежали селяне, помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то. Спасибо Глебу Сергеевичу Никитину (губернатору Нижнегородской области РФ, - ред.), что сразу направил вертолет. Оттуда до города 3 часа, и я не очень уверен, что доехал бы в сознании. Вертолет долетел за 16 минут. Уже здесь мне сказали, что мины были две. Но этот тип (исполнитель покушения, - ред.) испугался и сразу скрылся после взрыва первым. Если бы взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали», – продолжил пропагандист.

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