Российский миллионер устроил истерику из-за провалов в Украине 8.05.2023, 9:39

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Андрей Ковалев

Россиянин признал мощь ВСУ.

Российский олигарх и музыкант Андрей Ковалев признал силу Украины и украинского войска, заявив, что для России вести «СВО» намного труднее, чем рассчитывали в Москве. Однако он оправдался, что против РФ – весь мир, и припугнул: мол, если Украина выиграет, «то вырежет всех в ноль», и «Волынская резня покажется детсадом».

Соответствующими тезисами россиянин поделился в социальных сетях. Как пишет obozrevatel.com, фрагментом ролика поделились многие Telegram-каналы.

Олигарх сказал, что Россия была уверена в победе, когда начинала полномасштабную войну. Однако потом что-то пошло не за планом.

«Давайте вспомним, как начиналась «специальная военная операция». Поначалу мы все были уверены, что 2-3 недели – и Киев наш. Началось хорошо, а потом пошло как-то не так, как предполагалось. Помните наше отступление, разгромленные колонны, которые шли без сопровождения, без разведки... Потом весь мир пришел на помощь Украине. Это вообще кто-то прогнозировал, анализировал, предполагал?!

И оказалось, что мы имеем дело не вот с тем слабым государством, которым оно было в 2014 году, когда мы Крым взяли без единого выстрела», – удивлялся Ковалев.

Он назвал Украину высокоорганизованным государством, наши Вооруженные силы – великолепными и современными. Украинский народ, подчеркнул он, «люто ненавидит» россиян.

«Упаси господь Россия проиграет!..» – припугнул предприниматель, утверждая, что тогда начнется что-то намного хуже, чем «волынская резня».

«Бомбят без перерыва. По аэродрому стратегической авиации наносят удары! По два состава в день пускают под откос! Крейсер «Москва» – я всю ночь не спал, говорил в прямом эфире: «Да вы что, ребята, это же крейсер «Москва»! Его не смогут никогда потопить, вы что, это невозможно!». Потопили!» – эмоционально возмущался россиянин.

Среди провалов России он также вспомнил взрывы на Крымском мосту и над башнями Кремля, вытеснение ВС РФ из Херсона.

Ковалев прямо назвал «СВО» войной, да еще и «страшной» для России. «Против нас весь мир. 122 страны проголосовали за признание нас агрессором!» – отметил мужчина.

Олигарх спросил, чем занимаются российские дипломаты, и обозвал их «об***аными щенками».

«Будущее – где оно? Какие проекты, какие планы?! Обидно! Друзья, скажу честно, обидно», – признался он.

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