ЕС впервые решил ввести санкции против китайских компаний 8.05.2023, 10:42

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Ранее Брюссель избегал санкций против КНР.

ЕС включил семь компаний из Китая в одиннадцатый пакет санкций против России, который будет рассматриваться на этой неделе.

Как пишет Financial Times со ссылкой на проект документа, китайские компании подозреваются в продаже России компонентов, которые могут использоваться при создании вооружения.

В предварительный список попали две фирмы из материкового Китая — 3HC Semiconductors и King-Pai Technology. 3HC обвиняется в «попытке обойти экспортный контроль и приобретении или попытке приобрести товары американского происхождения для поддержки военной и/или оборонной промышленной базы России». В свою очередь King-Pai поставляет в Россию микроэлектронику, которая «имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет», утверждается в документе.

Также в списке находятся пять фирм из Гонконга — Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все перечисленные компании занимаются разработкой полупроводников, микрочипов и электроники. При этом некоторые из них уже находятся под санкциями США. Кроме того, под ограничения могут попасть две компании из ОАЭ, одна из Армении и иранские фирмы, занимающиеся производством и поставкой дронов в Россию.

В проекте санкций говорится, что электронные компоненты играют ключевую вспомагательную роль «для использования военно-промышленным комплексом России» при ведении боевых действий в Украине.

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