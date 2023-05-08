«Есть непосредственные заказчики убийства политзаключенного Климовича» 3 8.05.2023, 11:08

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Николай Климович

Прокуроры, судьи, следователи и милиционеры — исполнители преступления.

7 мая белорусские правозащитники сообщили о сильном физическом и психологическом давлении, которое оказывается на политзаключенную Викторию Кульшу в колонии № 24 в Заречье. За решеткой у женщины дважды случался сердечный приступ. По информации правозащитников, один из надзирателей душил Викторию локтем, стоя сзади, а также таскал ее по камере. Помимо этого, ее часто оскорбляли и унижали перед другими надзирателями.

В тот же день стало известно, что в витебской колонии № 3 умер политзаключенный блогер из Пинска Николай Климович. Его приговорили к году колонии за карикатуру на Лукашенко, несмотря на то, что Николай имел инвалидность II группы по сердцу.

Кто виновен в этой смерти и почему режим Лукашенко взял планомерный курс на давление на политзаключенных?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» и мужем политзаключенной Полины Шарендо-Панаcюк Андреем Шарендо.

— То, что произошло с политзаключенным из Пинска, является преступлением. Отправлять в тюрьму человека, имеющего вторую группу инвалидности по сердцу, кроме как убийством не назовешь. Есть непосредственные заказчики — это режим Лукашенко, который старается посеять атмосферу страха и установить полную диктатуру над людьми. А есть и конкретные исполнители — это прокуроры, судьи, следователи и милиционеры, которые вели его дело.

— Режим взял планомерный курс на давление на политзаключенных?

— Режим Лукашенко загнан в угол, поэтому он ищет любые способы выйти из этой ситуации и использует все возможные средства, чтобы сломать наших героев. И вот это давление на политзаключенных, то, что происходит с Николаем Статкевичем, Виктором Бабарико, Максимом Знаком, Викторией Кульшой и многими другими людьми, это итог противостояния Лукашенко тем людям, которые не сломались, держат оборону за нас всех.

— Какие новости от Полины?

— От Полины, к сожалению, пока никакой новой информации нет. Какая-то информация должна появиться, когда состоится новый суд, это должно быть в ближайшие несколько недель.

— Что сегодня можно сделать для того, чтобы приблизить освобождение политзаключенных?

— Во-первых, во всех возможных инстанциях всеми способами надо поднимать тему белорусских политзаключенных, говорить, что герои Беларуси сейчас находятся в тюрьмах. Большинство из них продолжают держаться и до сих пор не сломлены. Мы должны бороться за их скорейшее освобождение, а единственным путем является дальнейшее давление на режим Лукашенко. Чем больше давить, тем быстрее он сломается, это должно быть понятно всем, в том числе и международным политикам. Поэтому необходимо дальнейшее усиление санкций, нельзя прекращать давление на режим Лукашенко.

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