Под Бахмутом ВСУ разбили «газпромовскую» ЧВК «Поток»: что известно 1 Дмитрий Снегирев

8.05.2023, 12:00

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Фото: ВСУ

Российские наемники сбежали.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. За прошедшие сутки враг совершил около 55 атак.

По информации Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Оккупанты обстреливали город зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Хромовое, Ивановское, Часовой Яр и Ступочки.

По информации командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, в Бахмуте оккупанты увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

Несмотря на это, украинские воины уничтожают не только наемников ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута, но и фактически разбили еще одну российскую частную военную компанию. Речь идет о ЧВК «Поток», которая якобы должна была прикрывать боевиков Евгения Пригожина на Бахмутском направлении, но сбежала в тылы.

Напомню заявление главаря «вагнеровцев» Пригожина о том, что именно в этом районе украинские военные фактически разбили «газпромовскую» ЧВК «Поток». Благодаря успешным атакам вооруженных сил Украины, наемники «Потока» «убежали в тылы и забыли о своих приспешниках». Это в свою очередь позволило нашим воинам сохранить контроль над трассой.

Что касается давления оккупантов в районе Ивановского, то это попытка врага взять под контроль трассу Бахмут – Константиновка, где также ВСУ крепко держат позиции. Ожесточенный характер боев в самом городе. Ожесточенный характер боев в районе улиц Чайковского, Юбилейная и Полевая. Сейчас ВСУ контролируют западные районы города, которые являются сплошной линией обороны, поэтому продвижение противника фактически приостановлено. Надо говорить реальные вещи, ситуация сложная.

Стоит отметить, что заявления так называемых «военкоров» РФ относительно прорыва украинской обороны в районе Хромового не соответствуют действительности.

Но тем не менее, трасса Бахмут – Хромовое – Часовой Яр находится под огневым контролем противника, ситуация довольно сложная.

Взятие Бахмута дает возможность контроля над водозабором. Кроме военных и политических задач решается и экономическое – бесперебойное снабжение питьевой технической воды на оккупированные территории Донецкой области.

В то же время основным фактором, по моему мнению, в этом вопросе является политическая составляющая. И вот это самое главное. Российским оккупантам нужны какие-то победы более весомые, чем взятие населенного пункта Сакко и Ванцетти, в котором до войны проживало трое гражданских.

Напомню, ожесточенные бои за Бахмут не прекращаются с августа 2022 года. За это время российские оккупанты почти полностью уничтожили город, превратив его в сплошные руины. Несмотря на такие сверхсложные условия, украинские военные продолжают героически держать оборону города.

Дмитрий Снегирев, «Обозреватель»

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