Гуменюк: В Крыму становится все тревожнее, россияне пакуют «чемоданы» 2 8.05.2023, 14:01

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Оккупанты волнуются не только за себя, но и за намародеренное.

Уровень тревожности во временно оккупированном Крыма довольно высокий. Россияне постепенно пакуют «чемоданы». Об этом «24 каналу» заявила пресс-секретарь ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, в сети множатся Телеграм-каналы, которые сообщают, где и что летит, информируют о противодействии БпЛА, предоставляют рекомендации, как перейти в укрытие и не пострадать во время ракетной опасности - это косвенные признаки того, что уровень тревожности очень высок.

Суетятся и оккупанты, которые волнуются не только за себя, но и за намародеренное имущество. Они пытаются переправить свои машины и украденные вещи на территорию России. Перекрытие Крымского моста, их очень обеспокоило, поскольку не все успели вывезти намародеренное имущество.

По словам Гуменюк, оккупанты пытаются выискивать альтернативные способы объезда, попадая в зону нашего огневого контроля.

«Видим, что россияне продолжают паковать «чемодан», который поможет им найти вокзал и Россию, – подытожила Гуменюк.

Отметим, что на фоне ожидаемого контрнаступления официальные лица Украины публично заявляют, что освобождение Крыма станет частью этой операции. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина точно деоккупирует Крым, а россияне будут бежать с полуострова быстрее, чем с временно оккупированных Донетчины и Луганщины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что освобождение Крыма может произойти без боев - оккупанты могут сделать «жест доброй воли» в Крыму.

Тем временем Крым готовится к боевым действиям. Россияне обустраивают фортификации, а так называемые власти готовят запасы воды и продовольствия на случай изоляции.

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