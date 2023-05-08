Двух граждан Литвы спасли из пиратского плена 8.05.2023, 15:12

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Их захватили у берегов Африки.

Операция по спасению двоих граждан Литвы, взятых в плен пиратами, успешно завершена, сообщили в канцелярии правительства Литвы.

Два гражданина Литвы 1958 и 1995 годов рождения провели в неволе шесть недель. Теперь они находятся на пути домой.

Пираты высадились на датское судно под либерийским флагом Monjasa Reformer 25 марта, когда оно находилось в Гвинейском заливе. На корабле было 16 членов экипажа, часть которых спасло французское патрульное судно Premier Maitre L’her, участвовавшее в миссии по борьбе с пиратством. Спасенные сообщили, что пираты захватили шесть членов экипажа.

Подробности операции по освобождению своих граждан из плена власти Литвы не сообщают.

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