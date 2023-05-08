Многометровые столбы огня и массовая эвакуация: в России бушуют гигантские пожары 7 8.05.2023, 16:07

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Пламя охватило несколько областей РФ.

Уже вторые сутки Россия страдает от масштабных лесных пожаров. В настоящее время пламя бушует в Тюменской и Курганской областях. Местные власти уже объявили о режиме чрезвычайная ситуация. Из регионов эвакуируют целые поселки, видимость на дорогах снижена – перекрываются трассы. В некоторых населённых пунктах приостанавливают подачу электричества, пишет «Телеграм».

Как сообщают российские СМИ, по состоянию на утро 8 мая известно уже о девяти масштабных крупных в Курганской области. Кроме того, пожары охватили девять районов Тюменской области. Также известно, что в борьбе с огнем погиб один житель области. В общей сложности на локализацию пламени привлечено уже более 2000 спасателей, наземная и воздушная техника. В огне сгорели уже около полусотни построек.

Как в комментарии журналистам рассказал сенатор Сергей Муратов, в Смолино сгорело все, кроме церкви.

- Она осталась не тронута огнем. Буквально несколько недель назад я подарил церкви дорогой престол ручной работы, сделанный в Екатеринбурге. Думал, что все напрасно, когда услышал о пожарах. Но чудом храм огонь не тронул, — добавил он.

Также сообщается, что в результате возгораний погибли уже шесть человек. Пострадавших, которых уже считают десятками, госпитализировали в курганскую областную больницу. У всех диагностированы травмы легкой и средней тяжести.

По данным чрезвычайников, из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь активно распространяется. Кое-где его высота достигает 10 метров.

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