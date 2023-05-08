В Беларуси появится новый вид национальной валюты? 1 8.05.2023, 17:23

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В законодательство могут быть внесены изменения.

Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур рассказал о вероятности введения национального цифрового рубля уже к концу 2023 года.

Чем может быть привлекательны виртуальные деньги? По сути, это те же безналичные деньги, но с «лучшими условиями для бизнеса», они «упростят внутренние и внешние расчеты». Речи об использовании цифровой валюты обычными гражданами пока даже не идет.

Ода их важнейших проблем - безопасность проведения финансовых расчетов в цифровой форме. Важно, чтобы мошенники не могли взломать цифровые коды. Мировые технологии быстро меняются, и задача белорусов создать такую инфраструктуру платежей, которая будет станет способна функционировать к моменту появления квантовых компьютеров. Это произойдет к 2030 году.

Но прежде чем будет принят виртуальный рубль в Беларуси, потребуются соответствующие изменения в законодательстве.

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