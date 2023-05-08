Цена газа упала в 10 раз с кризисного пика 1 8.05.2023, 19:45

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Европа справилась феноменально хорошо.

Цены на газ в Европе опустились до самого низкого уровня с начала 2022 г., и некоторые компании, отвечающие за его закачку в хранилища, даже приостанавливают закупки в надежде на дальнейшее снижение котировок.

С пика в августе 2022 г. газ в Европе подешевел в почти 10 раз. Тогда его цена превышала 340 евро/МВт ч (около $3600 за 1000 кубометров), а с конца апреля он торгуется дешевле 40 евро. В прошлый четверг цена опускалась до 35,65 евро, в понедельник колебалась около 36-37 евро.

С начала года она упала на 55%.

На этом фоне даже снизились темпы пополнения газохранилищ, пишет Bloomberg. Частично это объясняется тем, что Европа завершила отопительный сезон с гораздо бóльшим объемом оставшегося газа, а также холодной погодой в апреле. Но многие трейдеры ожидают дальнейшего снижения цен на газ, поэтому хранилища в ряде стран, по-видимому, будут заполняться медленнее, считают аналитики норвежской Equinor, которая после падения импорта российского газа стала крупнейшим поставщиком ЕС.

Хранилища уже заполнены на 61,4%, по данным Gas Infrastructure Europe; это примерно на 20 процентных пунктов выше, чем в среднем за последние пять лет в это время года. При этом в Германии, крупнейшей экономике ЕС, этот показатель равен 67,9%, а в Испании, Португалии и Швеции превышает 90%.

Потребители чувствуют себя достаточно уверенно, их подбодряют заявления политических лидеров о том, что худшее позади, сказал Bloomberg Клаус Ряйниш, директор по продажам швейцарского энерготрейдера MET Holding:

«Во всех новостях говорят, что Европа справилась феноменально хорошо и кризис закончился».

Промышленные компании, многие из которых сократили потребление в прошлом году, не спешат наращивать мощности, увеличивая спрос. Кроме того, сказывается избыток СПГ: в начале мая у берегов Европы находилось 36 СПГ-танкеров, которые не могли разгрузиться более 20 дней, по подсчетам Bloomberg.

Некоторые участники рынка даже ожидают снижения цен до 10 евро/МВт ч, отмечает Ряйниш. До того, как они начали расти осенью 2021 г., в том числе из-за сокращения спотовых продаж «Газпромом», газ в Европе стабильно стоил менее 20 евро.

Даже если цены еще опустятся, это вряд ли продлится долго, полагает Ряйниш. Ситуация в Европе и на мировом рынке может измениться. Фьючерсы с поставкой в конце 2023 – начале 2024 гг. свидетельствуют, что трейдеры ожидают цен на уровне 54-58 евро/МВт ч (около $650 за 1000 кубометров) в середине отопительного сезона. Впрочем, это не сравнится с 5000 евро за 1000 кубометров, которые предрекал Европе прошедшей зимой Дмитрий Медведев.

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