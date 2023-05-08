Российские оккупанты бегут из Скадовска 8.05.2023, 20:09

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Первой из города бежала «власть».

В ночь на 7 мая оккупанты РФ загрузили в автомобили документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже утром вместе с семьями из Скадовска выехала значительная часть оккупационной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Помимо Скадовска, захватчики сворачиваются в других населенных пунктах области: Михайловке, Петровке, Шевченко, Широком, Ульяновке и Красном.

Тем временем на въезд в аннексированный Крым и в районе Керченского моста стремительно разрастаются многокилометровые пробки. В связи с этим захватчики планируют вывозить награбленное и документацию морским путем, через Бердянск.

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