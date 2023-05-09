Над Киевом сбиты 15 российских ракет 9.05.2023, 7:29

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Попаданий и пострадавших нет.

Силы противовоздушной обороны Украины, предварительно, сбили около 15 ракет в воздушном пространстве вокруг Киева, выпущенных Россией ранним утром во вторник, 9 мая. Попаданий и пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Киевской государственной военной администрации Сергей Попко.

Россияне совершили атаку из района Каспийского моря с четырех бомбардировщиков Ту-95МС. По словам Попко, вероятно, речь идет о крылатых ракетах типа Х-101. Целей они не достигли.

«Противовоздушная оборона столицы снова сработала отлично! По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей», — заявил он.

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