закрыть
9 мая 2023, вторник, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники — белорусским коллегам: Вместе победим и рашизм

1
  • 9.05.2023, 11:36
  • 4,126
Украинские пограничники — белорусским коллегам: Вместе победим и рашизм

Также на границе с Беларусью украинцы включили национальный гимн.

Украинские пограничники напомнили белорусским коллегам о совместной борьбе с фашизмом во времена Второй мировой.

«Вместе победим и рашизм», — говорится на билбордах, которые разместили на пунктах пропуска в Прикладниках, Городище, Выступовичах, Перебродах и других. В дополнение к этому на границе включали запись гимна Украины.

Со стороны Беларуси при этом тоже стоят билборды, посвященные 9 мая, но особой оригинальностью они не отличаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников
У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип
Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса