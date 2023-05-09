Украинские пограничники — белорусским коллегам: Вместе победим и рашизм

Украинские пограничники — белорусским коллегам: Вместе победим и рашизм1
- 9.05.2023, 11:36
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Также на границе с Беларусью украинцы включили национальный гимн.
Украинские пограничники напомнили белорусским коллегам о совместной борьбе с фашизмом во времена Второй мировой.
«Вместе победим и рашизм», — говорится на билбордах, которые разместили на пунктах пропуска в Прикладниках, Городище, Выступовичах, Перебродах и других. В дополнение к этому на границе включали запись гимна Украины.
Со стороны Беларуси при этом тоже стоят билборды, посвященные 9 мая, но особой оригинальностью они не отличаются.