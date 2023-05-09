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Спектакль жалости

  • Виктор Андрусив
  • 9.05.2023, 12:31
  • 3,334
Спектакль жалости
Виктор Андрусив

Нищий «генералиссимус» не смог показать ни одного успеха.

«Самая большая глупость – это делать то же самое и ждать других результатов» (приписывают Эйнштейну).

Цитата, которая лучше всего описывает Путина. В прошлом году ждал взятия Мариуполя к 9 мая – не дождался. С теми же генералами ожидал взятия Бахмута к 24 февраля, к Пасхе, к 9 мая – не дождался.

Сегодняшний парад – это спектакль жалости. Нищий «генералиссимус», который не смог показать ни одного успеха, занимается онанизмом на исторические успехи других.

Исторический онанизм – это новая идеология РФ, которая позволяет получать кайф без всяких реальных достижений.

Виктор Андрусив, Telegram

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