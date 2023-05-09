Спектакль жалости Виктор Андрусив

9.05.2023, 12:31

3,334

Виктор Андрусив

Нищий «генералиссимус» не смог показать ни одного успеха.

«Самая большая глупость – это делать то же самое и ждать других результатов» (приписывают Эйнштейну).

Цитата, которая лучше всего описывает Путина. В прошлом году ждал взятия Мариуполя к 9 мая – не дождался. С теми же генералами ожидал взятия Бахмута к 24 февраля, к Пасхе, к 9 мая – не дождался.

Сегодняшний парад – это спектакль жалости. Нищий «генералиссимус», который не смог показать ни одного успеха, занимается онанизмом на исторические успехи других.

Исторический онанизм – это новая идеология РФ, которая позволяет получать кайф без всяких реальных достижений.

Виктор Андрусив, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».