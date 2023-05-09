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РосСМИ: Лукашенко в аэропорт сопровождала «скорая»

  • 9.05.2023, 16:14
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РосСМИ: Лукашенко в аэропорт сопровождала «скорая»

Состояние диктатора ухудшилось.

Последние несколько дней в Сети ходят слухи, что состояние здоровья Александра Лукашенко неважное. Сперва это спровоцировало видео, на котором белорусский диктатор еле разговаривает, а буквально сегодня появились фото и видео с парада в Москве. 

Оппозиционные белорусские журналисты утверждают, что перед поездкой в Россию Лукашенко пришлось несколько дней лежать под капельницей, поскольку его состояние здоровья оставляет желать лучшего. Они также утверждают, что вместе с Лукашенко в российскую столицу приехала команда медиков.

РосСМИ сообщают, что белорусский диктатор по состоянию здоровья не смог присутствовать на обеде глав стран, которые приехали в Москву посмотреть на парад Победы, и покинул Москву. В аэропорт его сопровождала карета скорой помощи.

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