«Срочно необходим превентивный удар по Лукашенко и молниеносное освобождение Беларуси» 11 1.06.2023, 8:09

12,534

Через месяц может быть поздно.

Украинский эксперт Александр Кирш считает, что военно-политическому руководству Украины необходимо срочно нанести превентивный удар по режиму Лукашенко.

Эксперт приводит следующие доводы:

— Полностью согласен с американским историком Юрием Фельштинским относительно безусловной полезности — и даже необходимости! — быстрой атаки на практически незащищенный режим Лукашенко в Беларуси, пока еще есть такая возможность.

Если «Мордор» успеет разместить в Беларуси, как обещает, ядерное оружие, многократно возрастет вероятность реальной ядерной войны, потому что решение о ядерном ударе будет принимать в таком случае не Республика Беларусь, а именно Россия, причем исходя из того, что удар ответный будет направлен Западом, условно говоря, не на Москву, а на Минск.

Такая ситуация будет просто приглашать «Мордор» к ядерной атаке практически безо всякого риска для себя, в связи с чем удар может быть направлен и не на Украину, а на какую-либо из «настоящих» целей России, то есть на выбранную ею страну НАТО.

Именно поэтому Цивилизация должна дать Украине карт-бланш на молниеносное освобождение Беларуси (с перспективой столь же быстрого вхождения освобожденной страны в НАТО) — усилиями полка Калиновского, укрепленного еще более крупным контингентом ВСУ.

Лишь такой вариант способен сейчас уберечь человечество от реализации бесноватым ядерной угрозы.

Заодно Украина и в целом Европа получат огромную зону безопасности, отделяющую от «Мордора», Москва будет доступна не только с юга, но и с запада, гораздо ближе станет и Санкт-Петербург, а стратегически важный Калининград окажется и вовсе рядом.

Тогда России придется перебрасывать войска с Украины на север — во избежание захвата уже российских территорий (для «обменного фонда» Украины) и атак на обе российские столицы разных времен.

Через месяц (а возможно — и раньше!) — будет поздно: тогда получится уже атака на ядерную державу в худшем виде такой державы, ибо решают вопрос о нанесении ядерного удара одни (в РФ), а ответку получают другие (в несчастной Беларуси).

Украина и Цивилизация, нам помогающая, должны срочно подсуетиться. По ком зазвонит колокол и куда Путин направит оружие массового поражения (кстати, только ли «тактическое»?), никто не знает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».