Белорусский плацдарм Путина 8 Юрий Фельштинский

1.06.2023, 10:07

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Юрий Фельштинский

Фото: Charter97.org

Разгром России нужно начать с освобождения Беларуси.

Военная кампания России 2022 года началась с оккупации Беларуси, с сосредоточения там российских войск, с наступления на Украину с севера из Беларуси в направлении на Киев. Соответственно, победа над Российской Федерацией и завершение российско-украинской войны невозможны без освобождения Беларуси. В какой последовательности произойдет освобождение Беларуси – до, во время или после освобождения оккупированных украинских территорий, в конце концов, не очень важно. Но разгром Российской Федерации правильнее начать с освобождения Беларуси, поскольку из-за планируемого размещения там российского ядерного оружия европейское сообщество находится в цейтноте и предотвращение ядерной угрозы, исходящей из Беларуси, становится приоритетной задачей, оттесняющей на второй план желательное максимально быстрое освобождение от российского агрессора оккупированных украинских земель, в том числе Донбасса и Крыма. С потерей Беларуси российское вторжение в Украину в военно-стратегическом плане теряет какой-либо смысл. Именно по этой причине Путин начал свою агрессию с оккупации Беларуси и пытается теперь сделать из этой страны плацдарм не только для нового наступления на Киев, но и для ядерного удара по Европе.

Есть два варианта ядерной эскалации нынешней российской агрессии. Ни один из них не выглядит для Европы безопасным.

Первый вариант уже был озвучен самим Путиным, даже с какими-то датами, типа «1 июля», к которому в Беларуси будут сооружены «хранилища» для ядерных ракет. 25 мая в Минске министрами обороны двух стран были подписаны «документы» о размещении ядерного оружия в Беларуси. На самом деле, о намерении размещать ядерное оружие не обязательно было заявлять открыто, да еще самому Путину. «Документы» о размещении этого оружия публично подписывать тоже не было никакой необходимости. Во время Карибского кризиса 1962 года советское правительство пыталось разместить ядерное оружие на Кубе тайно и всячески отрицало свои намерения. Во время вторжения в Крым, а затем и в Донбасс, Путин утверждал, что российские войска в агрессии участия не принимают. Почему же сейчас Россия, наоборот, открыто рассказывает о переброске ядерного оружия в Беларусь?

Начнем с некоторых противоречий. По договору о нераспространении ядерного оружия 1995 года Россия не имеет права передавать ядерное оружие другим странам. Именно по этой причине, вроде бы, Россия подчеркивает тот факт, что оружие будет подконтрольно министерству обороны России. Однако 4 апреля Шойгу заявил, что «часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника» именно ядерным оружием. Речь шла о модифицировании белорусских самолетов Су-25. Одновременно белорусской армии были переданы Искандеры-М, могущие наносить удары ракетами с ядерными боеголовками. Как только Россия установит ядерное оружие на белорусские Искандеры-М и Су-25, она фактически нарушит договор 1995 года, так как передаст ядерные ракеты белорусской армии.

Но вернемся к вопросу о том, почему вместо привычной манеры всё делать тайно и ни в чем не сознаваться российское руководство отчитывается мировой общественности о каждом своем шаге в отношении переброски ядерного оружия в Беларусь. Дело в том, что не Россия будет наносить ядерный удар из Беларуси по Европе, а Беларусь. Или даже…

Или даже пилотировать белорусские самолеты с российскими ядерными боеприпасами будут пилоты с настоящими украинскими паспортами, украинские граждане из оккупированных еще в 2014 году Крыма и Донбасса, а операторами белорусских Искандеров-М будут тоже настоящие украинские граждане с настоящими украинскими паспортами. Будут названы впоследствии их имена и предъявлены документы. Затем начнется очередное «активное мероприятие российских спецслужб», каковых в последние годы мы видели много: в прессу вбросят профессионально составленные легенды о «диверсантах из Украины», заброшенных СБУ в тыл врага (в Беларусь) для захвата российского ядерного оружия и нанесения ядерных ударов по Европе с провокационными целями – спровоцировать ядерный конфликт между Россией и НАТО.

Наверное, в эти сказки из руководителей стран Запада кроме Виктора Орбана никто не поверит (Орбан тоже не поверит, но сделает вид, что верит), и по Беларуси все равно будет нанесен ответный удар, со всеми последствиями…

Это я описал самый мягкий сценарий. Потому что есть еще один: сначала перебросить «тактическое ядерное оружие», а затем, под охраной Су-25 и Искандеров-М, передислоцировать в Беларусь стратегическое ядерное оружие и дополнительное тактическое (которого у России порядка 2000), а затем уже организовывать спектакль с «диверсантами из СБУ», только в более крупном масштабе.

Из сложившейся ситуации есть только один выход: начало немедленных военных действий против режима Лукашенко силами прежде всего белорусских добровольческих формирований, уже воюющих в Украине в составе ВСУ против российских агрессоров. Конечно, если помощь белорусским добровольцам окажут ВСУ и страны НАТО, освобождение Беларуси пройдет стремительно и бескровно. При этом НАТО не следует ожидать ответных действия России. Из-за Беларуси ни НАТО не пойдет на риск термоядерной войны с Россией, ни Россия, соответственно, не пойдет на риск ядерного столкновения со США. Иными словами, из-за вторжения в Беларусь Россия войну НАТО объявлять не будет. Если бы она хотела это сделать, не нужны были бы путинские гибридные хитрости с переброской в Беларусь ядерного оружия.

А вот риск нанесения ядерного удара из Беларуси по Европе настолько велик, что требует превентивного решения возникшей смертельной угрозы. Сегодня режим Лукашенко можно свергнуть голыми руками. После переброски ядерного оружия в Беларусь эта задача может стать на локальном уровне невыполнимой и должна будет разрешаться в рамках открытого военного конфликта между Россией и НАТО. В этом случае за освобождение Беларуси от Лукашенко придется платить куда более высокую цену.

Юрий Фельштинский, специально для сайта Charter97.org

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