За год Лукашенко передал РФ более 130 тысяч тонн боеприпасов 7 10.06.2023, 17:26

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Переданные боеприпасы везут и в Крым, и в приграничье с Грузией.

Сообщество железнодорожников Беларуси опубликовало данные по вывозу боеприпасов с территории Беларуси в РФ и на временно оккупированные территории Украины за год с января 2022 по февраль 2023 г.

Из этих данных выходит, что за год режим Лукашенко передал РФ 131 582 тонны боеприпасов.

Когда и сколько боеприпасов вывезли из Беларуси?

Объём вывоза боеприпасов за 13 месяцев (январь 2022 — январь 2023) составил 131 582 тонны. Таким образом, в среднем за месяц вывозилось примерно 10 121 тонна. До начала полномасштабного вторжения Путина в Украину объёмы были в десятки раз меньше и начали расти сразу же после 24 февраля.

В январе и феврале 2022 года в РФ было вывезено 203 тонны, а уже в марте 2022 г. в 12,5 раз больше — 2 558 тонн. А в следующем месяце, в апреле 2022 года, был достигнут пик по объёмам вывоза боеприпасов в РФ за весь анализируемый период — 29 741 тонна за месяц.

Вторым месяцем по объёмам стал январь 2023 года — 24 421 тонна.

Откуда именно вывозили боеприпасы из Беларуси?

Крупнейшие вывозы за анализируемый период проходили с 9-и железнодорожных станций на территории Беларуси. Больше всего снарядов вывезли с:

- 43–го арсенала ракет и боеприпасов (ЖД-станция Добруш) — 33 032 тонны

- 46-го арсенала ракет и боеприпасов (ЖД-станция Бронная Гора) — 28 507 тонн

- 1405-я артиллерийская база (ЖД-станция Осиповичи-1) — 25 237 тонн

Больше 130 000 тонн за год: Режим Лукашенко снабжает РФ боеприпасами, которые везут и в Крым, и в приграничье с Грузией

Также вывоз производился с ЖД-станций: Центролит (20 833 т.), Бобр (7 993 т.), Речица (10 523 т.),Барановичи-Центр. (1 064 т.), Новобелицкая (3 588 т.) и Степянка (805 т.).

Куда вывозили боеприпасы из Беларуси?

Снаряды, переданные режимом Лукашенко РФ, вывозились не только на территорию РФ, но и напрямую на временно оккупированные территории Украины, включая Крым, а также в приграничье с Грузией.

Станции, куда было доставлено наибольшее число, следующие:

- Брянск-Льговский (Брянск, Брянская обл.) — 25 022 тонны

- Тихонький (Краснодарский край) — 11 344 тонны

- Алексеевка (Алексеевка, Белгородская обл) — 10 513 тонн.

Напрямую в Крым снаряды доставлялись на станции: Кировская (3 335 т.), Солёное Озеро (3 852 т.), Джанкой (561 т.) и Армянск (1 800 т.). Также стоит отметить, что 7 768 тонн боеприпасов было доставлено на станцию Луковский (Моздокский район, Респ. Северная Осетия), которая находится в ≈110 км. от границы с Грузией.

Куда вывозились снаряды со станции Добруш?

Как уже было сказано выше, больше всего боеприпасов было отправлено со станции Добруш (Гомельская область, Беларусь), рядом с которой находится 43–й арсенал ракет и боеприпасов. За год из Добруша в РФ были отправлены рекордные 33 032 тонны.

Оттуда боеприпасы везли и в Крым, и во Владимирскую область, и в приграничье с оккупированными Донецком и Луганском, и за 110 км. от Грузии.

Больше всего боеприпасов со ст. Добруш вывезли на ст. Палатовка (Ливенка, Белгородская обл), которая расположена в 40 км. от границы с Украиной.

Приведённые данные свидетельствуют о масштабах вовлечения режима Лукашенко в войну на стороне Путина. Это ещё одно доказательство соучастия Лукашенко в агрессии против Украины наряду с предоставлением полигонов для обучения мобилизованных ВС РФ, ракетными ударами с территории Беларуси и, безусловно, вторжением ВС РФ с территории Беларуси в феврале 2022 года. Лукашенко, как и Путин, — военный преступник, и он должен понести за это ответственность.

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