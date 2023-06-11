закрыть
11 июня 2023, воскресенье, 3:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко посадил армию на голодный паек»

  • 11.06.2023, 1:17
  • 2,058
«Лукашенко посадил армию на голодный паек»

Тонны боеприпасов ушли в Россию.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог и историк Александр Фридман.

- Уже много месяцев бытуют слухи о том, что за иранскую военную помощь Россия расплатится поддержкой иранского ядерного проекта. Сегодня пришла информация о том, что за время войны Беларусь поставила России более 131.000 тонн боеприпасов и посадила, по оценкам экспертов, собственную армию на голодный паек.

Так может быть российское ядерное оружие, о котором так давно мечтал Лукашенко, и есть в том числе и плата за столь необходимые Кремлю боеприпасы?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса
Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников