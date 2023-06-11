«Лукашенко посадил армию на голодный паек» 11.06.2023, 1:17

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Тонны боеприпасов ушли в Россию.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог и историк Александр Фридман.

- Уже много месяцев бытуют слухи о том, что за иранскую военную помощь Россия расплатится поддержкой иранского ядерного проекта. Сегодня пришла информация о том, что за время войны Беларусь поставила России более 131.000 тонн боеприпасов и посадила, по оценкам экспертов, собственную армию на голодный паек.

Так может быть российское ядерное оружие, о котором так давно мечтал Лукашенко, и есть в том числе и плата за столь необходимые Кремлю боеприпасы?

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