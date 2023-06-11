Прорыв обороны РФ: украинская армия проводит уникальную операцию 11.06.2023, 8:34

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Удары возможны там, где россияне и не ждали.

Начав контрнаступление, украинские войска проводят сложнейшую тактическую операцию.

Об этом сообщают аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Украина еще не задействовала подавляющее большинство своих контрнаступательных сил, а российская оборона не равномерна на всех участках линии фронта.

ВСУ проводят чрезвычайно сложную тактическую операцию

Недавно российские источники утверждали, что украинские силы обладают тактическими преимуществами в проведении штурмов ночью благодаря предоставленному Западом оборудованию с лучшими системами ночной оптики.

Также кремлевские источники продолжают подчеркивать роль дефицитных российских термобарических артиллерийских систем ТОС-1А на уровне военного округа против украинских атак, хотя украинские силы уничтожили, по крайней мере, две из этих ключевых систем за последние дни.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 и 9 июня, подтверждают, что украинские силы использовали западные высокоточные боеприпасы, чтобы уничтожить, по меньшей мере, две российские термобарические артиллерийские системы ТОС-1А – очень разрушительные, но дефицитные артиллерийские средства.

«Очевидная зависимость российских войск от конкретных артиллерийских средств заслуживает внимания, поскольку точные украинские удары по этим системам потенциально могут усложнить российские оборонные возможности, а российские силы вряд ли будут иметь достаточно систем ТОС-1А, чтобы обеспечить одинаковый уровень огневой поддержки по всей линии фронта», – отметили в ISW.

Аналитики считают, что сейчас украинские силы пытаются провести сложнейшую тактическую операцию – фронтальный штурм подготовленных оборонных позиций, затрудненный отсутствием преимущества в воздухе – и эти начальные атаки не следует экстраполировать для прогнозирования всех украинских операций.

«Неудивительно, что украинские силы понесут потери во время первых атак. Однако начальные атаки не репрезентативны для всех украинских операций. Российская армия остается опасной, и украинские силы, безусловно, столкнутся с тяжелой борьбой. Но Украина еще не перебросила подавляющее большинство своих контрнаступательных сил, а российская оборона не равномерна на всех участках линии фронта», – добавили эксперты.

ВСУ добились успехов на Запорожье

Аналитики ISW подтверждают, что украинская армия добилась тактических успехов в Запорожской области, где на начальном этапе контрнаступления прорвана российская оборона.

Согласно данным наблюдателей, 10 июня украинские силы вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта. В частности, ВСУ проявляли активность в Луганской области в районе Белогоровки; под Бахмутом украинские войска продвинулись на 1400 м (согласно заявлению спикера ВСУ Череватого); на границе Донецкой и Запорожской областей (район Большой Новоселки); в районе Орехова на Запорожье.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 10 июня, дополнительно указывают на то, что украинские силы в западной части Запорожской области добились успехов во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова», – сообщает ISW.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ ведут контрнаступательные действия. По его словам, военные командующие на фронте «настроены положительно».