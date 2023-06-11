В Финляндии чеченка поставила на место россиян, считавших себя «хозяевами жизни» 11.06.2023, 11:58

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Граждане РФ спровоцировали конфликт в день рождения маленького сына женщины.

В пятницу, 9 июня, в сети бурно обсуждали поступок чеченки, которая «разнесла» россиян в Финляндии. Украинцы отметили, что женщина, которая заявила, что не может терпеть граждан РФ, была на 100% права. Теперь появились фото граждан РФ, с которыми случился конфликт, сообщает obozrevatel.com.

Фото россиян опубликовала в своем Twitter-аккаунте Анастасия Макаренко. Чеченка рассказала ей всю историю.

«Друзья, та же чеченка из скандального видео со мной связалась. Есть просьба сделать популярными именно россиян-провокаторов! Это они начали конфликт, и день рождения маленького сына женщины превратился в конфликт», – отметила Макаренко.

По ее словам, чеченка хочет отправить видео скандала, но пока с этим некие трудности.

Отметим, инцидент произошел в Финляндии. Чеченка эффектно поставила на место пару россиян. Женщина заявила, что не может терпеть граждан РФ, которые поддерживают все зверства, которые их власть совершала сначала над чеченским народом, а сейчас над украинцами.

Чеченка отметила, что в Финляндию она была вынуждена переехать, поскольку раньше Россия приходила «освобождать» и ее народ.

Когда россиянин спросил у чеченки, почему тогда она говорит по-русски, если она так не любит русских, она с легкостью перешла на чеченский, а затем на английский язык. Женщина отметила, что может общаться на шести языках, а ее русские «собеседники» и свой родной язык не способны нормально постичь.

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