Политолог: Путин перед 24 февраля произнес сакраментальную фразу 11.06.2023, 13:57

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Президент РФ повторил ее несколько раз в «ближнем кругу».

Президент государства-агрессора России Владимир Путин понимает, что часть его окружения хотела бы его сместить.

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону выразил российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей.

Он отметил, что в России на фоне ее войны против Украины в высшей части власти «динамика началась, и очень серьезная», и журналист спросил, понимает ли Путин, что «многие его товарищи его не хотят».

«Конечно. Ну а что ему делать? Вот сейчас – ну что? Уйти в отставку? Понимаете, это человек, который говорил еще до начала всего: «Я не хочу, чтобы на мою могилу приходили исключительно для того, чтобы помочиться». Он это говорил до 24 февраля прошлого года [когда объявил о вторжении России в Украину] в узком кругу. Несколько раз говорил, понимаете? Он же понимает, какой исход», – сказал Соловей.

Он считает, что Путина беспокоит также судьба его самого, его семьи и «колоссальных активов», по данным аналитика, около $250 млрд, большинство из которых, по словам Соловья, в «физическом виде» хранятся на палетах и перевозятся на карах.

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