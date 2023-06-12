Паника россиян и оптимизм западных СМИ: что известно об украинском наступлении 1 12.06.2023, 7:42

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ВСУ создали плацдарми для мощного удара.

Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой, а также продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

11 июня российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление российских войск вблизи Белогоровки (12 км к югу от Кременной). Российский военный блоггер заявил, что российские войска ведут тяжелые бои вблизи населенного пункта, пишут аналитики ISW.

Украинские и российские силы силы продолжали ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута 11 июня. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы атаковали вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута), и что подразделения российского спецназа пытаются там отбросить украинские силы с позиций.

Украинские силы совершили наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов по состоянию на 11 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, показывают, что украинские силы освободили Нескучное (непосредственно к югу от Великой Новоселки) и Благодатное (5 км к югу от Великой Новоселки).

Также украинские военнослужащие деоккупировали Макаровку в Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

После этого российские пропагандисты заговорили об угрозе создания критической ситуации для войск РФ после того, как ВСУ вернули под свой контроль населенный пункт Макаровка на юго-западе Донецкой области.

Telegram-канал Z-военкора Семена Пегова сообщает, что потеря Макаровки для россиян более серьезна, нежели потеря Нескучного, поскольку Макаровка расположена на высоте и может стать плацдармом для дальнейшего продвижения украинских подразделений.

Отмечается, что украинские военные продвинулись на 5 км вглубь российской обороны. Если ВСУ удастся подойти к Старомлыновке, ситуация для войск РФ может стать критической и куда более опасной.

В западных оценках украинского наступления ранее доминировали сдержанность и даже пессимизм, пишет политолог Александр Фридман.

Определенную роль сыграли и кадры уничтоженных «леопардов» и «брэдли» на Запорожском направлении, которые мастерски использовала российская пропаганда. Сегодня западные эксперты отмечают первые успехи наступления и общее настроение куда оптимистичнее, хотя и отмечается, что впереди долгий и кровавый путь.

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