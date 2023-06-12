Жданов: Белорусская армия взбунтовалась
- 12.06.2023, 8:06
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Лукашенко готовил вторжение в Украину, но военные его сорвали.
Украинский военный аналитик Олег Жданов рассказал, что белорусская армия готовилась к вторжению в Украину в конце декабря 2022 года, но взбунтовалась против приказов начать наступление.
«На 27 декабря 2022 года практически все боеспособные соединения и части белорусской армии находились на границе, но военнослужащие начали движение снизу, начали задавать огромное количество неудобных вопросов командованию: почему мы должны идти в Украину, с какого перепугу украинский народ стал нам врагом и т. д.» – сказал он.
«Практически в полном составе органы КГБ провели более недели в войсках, шантажировали, пугали, беседовали с военнослужащими. Ничего это не дало. Доложено было верхнему руководству, что беларуская армия не готова к ведению боевых действий на территории Украины», — отметил Жданов.
«Белорусские военнослужащие перегружали раненых, все видели, их антивоенные настроения. А Лукашенко очень хотел поучаствовать во вторжении и откусить кусок «победного пирога», — сказал он.