Ученые назвали морепродукт, который может защитить от диабета 12.06.2023, 12:13

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Он блокирует особые молекулы.

Ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что морские огурцы могут быть ключевым продуктом в профилактике диабета. Исследование опубликовано в International Journal of Food Science & Technology.

Биолог обнаружили, что сушеный морской огурец может эффективно блокировать особые молекулы — конечные продукты гликирования (КПГ). Они представляют собой белки и жиры, вступившие в реакцию гликирования с сахарами. При накоплении в больших количествах они увеличивают риск диабета и его осложнений, включая болезни сердца, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, нарушение работы почек и рак.

Ранее ученые предположили, что блокирование КПГ позволяет снизить риск развития диабета, но на сегодняшний день не существует лекарства для этого.

«Наши результаты являются убедительным доказательством того, что морские огурцы могут лечь в основу функционального пищевого продукта для борьбы с диабетом и его осложнениями», — пишут ученые.

Во всем мире диабетом страдают около 422 млн человек, при этом ежегодно 1,5 млн смертей напрямую связаны с этим заболеванием. Почти 60% всех случаев диабета 2-го типа можно отсрочить или предотвратить, изменив диету и образ жизни.

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