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ВСУ освободили от российских оккупантов Новодаровку

  • 12.06.2023, 12:17
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ВСУ освободили от российских оккупантов Новодаровку

Украинцы успешно атакуют на Запорожском направлении.

ВСУ освободили от российских оккупантов село Новодаровку в Запорожской области. Об этом сообщили в соцсетях Запорожской отдельной бригады терробороны.

Село было освобождено от российских оккупантов 4 июня 2023 года совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.

«Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, которые длились несколько суток, не имели успехов», — отметили защитники.

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