Экс-политзаключенный Святослав Баранович защищает Украину с оружием в руках 1 12.06.2023, 13:35

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Святослав Баранович

Он воюет в Интернациональном легионе.

Экс-политзаключенный Святослав Баранович, который в 2017 году вступился за протестующих на Марше рассерженных белорусов, защищает Украину с оружием в руках. Он воюет в Интернациональном легионе.

«Люди поднимутся и то, что нам «втирали», что мы «памяркоуные» и можно нами «полы вытирать», это глубоко не так. Многие из нас горячие и могут постоять за себя», — рассказал о будущем Беларуси Святослав Баранов в интервью проекту «Пара!».

Напомним, в марте 2017 года, после Марша рассерженных, Баранович в троллейбусе пытался отбить анархистов от тихарей. Те оказались сотрудниками милиции. Через полгода Барановича задержали и приговорили к трем годам заключения. На свободу он вышел лишь 3 октября 2020 года.

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