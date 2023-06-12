Парад случайных людей 1 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

12.06.2023, 15:47

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Дмитрий Медведев

Фото: КОММЕРСАНТ

Российская «элита» занята эпатажем.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал на День России фото площади Независимости в Киеве с флагом России, поднятым в центре. И написал: «Майдан Незалежности. Скоро – площадь России».

Очередное «выдающееся» выступление бывшего президента России никого уже не удивляет. Контрастная клоунада на фоне чудовищной человеческой трагедии. Катастрофа Каховской ГЭС, гибнущие на линии фронта люди, каждодневные обстрелы и разрушения.

Вместо того, чтобы найти мирное решение, выбраться из ямы, в которую страна рухнула 24 февраля, накренившись над ней в «крымском» 2014-м, «элита» занята эпатажем.

И ведь это не только Медведев. Те же сигналы идут с самого верха – Путин с его пресс-секретарём, МИД России, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, «журналисты» с ТВ. Все они идут строем – парад случайных людей, силою обстоятельств задержавшихся во власти и около неё. Равнение направо! Смотрят пустыми, оловянными глазами на трагедии миллионов и чеканят шаг, проходя мимо.

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