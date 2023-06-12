Военный эксперт: Российские оккупанты начинают нервничать и совершают ошибки 12.06.2023, 17:28

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Украинские военные захватывают важные высоты и территории.

Начало контрнаступления, которого в Украине все так ждут, можно увидеть на примере освобождения сел в Донецкой области – на данный момент ВСУ не задействовали еще все силы, имеющиеся в резерве, поэтому такие действия можно расценивать, как разведку боем.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал военный эксперт Алексей Мельник.

Он подчеркнул, что недавно силы обороны освободили села Сторожевое, Макаровка, Благодатное и село Нескучное Волновахского района.

«Наши войска не просто заходят в населенные пункты, а захватывают важные высоты и территории, с которых можно будет действовать более широко и решительно, дабы фронт оккупантов посыпался. Мы прорвали уже первую и вторую линию обороны россиян. Далее посмотрим, что будет, но видно, что наше командование настроено оптимистично», — пояснил военный эксперт.

По его словам, российские оккупанты от таких действий начинают нервничать и совершают ошибки. При этом, они продолжают террор, в том числе и мирного населения. Так, в Донецкой области, рашисты подорвали дамбу на реке Мокрые Ялы, надеясь таким образом помешать контрнаступлению. ВСУ.

«Аналогично тому, как они подорвали дамбу на Каховской ГЭС, оккупанты не учитывают, что наше командование изначально рассматривало такие варианты при планировании наступательных операций. Отступающие силы противника всегда будут пытаться создать нам препятствия. Мы ожидали такие действия по Каховской ГЭС и другим подобным объектам», — рассказал Мельник. При этом, он не отрицает негативного влияния таких действий на контрнаступление, однако не так, как этого хотят россияне.

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