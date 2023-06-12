Европейский суд отказался снимать санкции с представителей белорусских вузов 1 12.06.2023, 17:57

Им придется погасить судебные издержки.

Европейский суд в Люксембурге 7 июня не удовлетворил жалобы и отказался снимать санкции в отношении Александра Бахановича, Сергея Рубниковича и Сергея Скрибы. Все они были включены в список ограничительных мер Евросоюза за причастность к репрессиям белорусских студентов, пишет BPN.

На момент введения санкций 21 июня 2021 года Баханович был ректором Брестского государственного технического университета. Сейчас он занимает должность первого заместителя министра образования. Рубникович был и остается ректором Белорусского государственного медицинского университета, а Скриба — проректором по воспитательной работе Белорусского государственного экономического университета.

Согласно судебному документу, Рубникович был внесен в санкционный список, поскольку «несет ответственность за решение администрации вуза об отчислении студентов, принявших участие в мирных акциях протеста». Соответствующее решение, отмечает суд, было принято «после призыва [Александра] Лукашенко 27 октября 2020 года запретить студентам участвовать в акциях протеста и забастовках в университетах».

«Таким образом, [податель жалобы] несет ответственность за репрессии против гражданского общества и поддерживает режим Лукашенко», — отмечается в решении суда.

Аналогичным образом суд объяснил, почему в санкционный список были внесены Скриба и Баханович.

На вышеупомянутых лиц возложена обязанность погасить судебные издержки.

7 июня Европейский суд в Люксембурге отклонил иск белорусского бизнесмена Александра Шакутина, который оспаривал включение в санкционный список Евросоюза.

Ранее были отклонены иски депутатов Палаты представителей Светланы Любецкой, Александра Омельянюка, Олега Гайдукевича (также возглавляет Либерально-демократическую партию) и заместителя председателя Белтелерадиокомпании Сергея Гусаченко, которые пытались оспорить включение их в санкционный список ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».